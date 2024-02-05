Sabri Çelebi'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gezi Parkı olaylarında eylemcilere pala ile saldırmasından dolayı ’Palalı Sabri’ adıyla tanınan Sabri Çelebi’nin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu Talimhane’de 2 Ocak günü aracıyla ilerleyen Sabri Çelebi, bir kişi tarafından durdurulmuş Çelebi ile kendisini durduran Çetin G. arasında kısa süreli tartışma yaşanmıştı. O esnada saldırgan, bir anda araç içinde oturan Çelebi’ye yumruk atmış kavganın büyümesinin ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine gelmişti. Çetin G., belinden çıkardığı silahla Sabri Çelebi’ye 9 el ateş ederek ağır yaralamış Çelebi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatmış; 7 ilçe ve 11 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Operasyonda olayı gerçekleştirdiği belirlenen Çetin G.’nin de aralarında bulunduğu 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirilmişti.

Taraflar arasında ticari kıskançlıktan dolayı husumet olduğu iddia edildi

Öte yandan, Sabri Çelebi ve Çetin G.’nin arasında ticari kıskançlıktan dolayı husumet olduğu iddia edilirken, gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.