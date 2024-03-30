Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, 31 Mart Yerel Seçimlerine saatler kala, FSM’de yürüyüş düzenleyerek halkı selamladı.

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, seçimden bir gün önce hem partililerle hem de vatandaşlarla FSM’deki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde buluştu. Coşku içindeki gruba seslenen Şadi Özdemir, önce, seçim sürecinde büyük emek harcayan örgüt üyelerine teşekkür etti. Şadi Özdemir, “ Bu süreçte17 ilçemizde de örgütümüz çok iyi çalıştı. Herkese emeği için çok teşekkür ederim” dedi.

Herkesi sandığına sahip çıkmaya çağıran Şadi Özdemir, “Nilüfer’de bazı şeyler değişmez, insan hakları değişmez, özgürlükler değişmez. Burası Cumhuriyetçi bir kent. Nilüfer’in bu özelliklerini korumak için herkes emek verdi. 31 Mart günü de size büyük görev düşüyor. Yarın da hepimize düşen sandıkları korumak. Herkes oy attığı sandığı terketmesin. Oylar sayılıp tutanaklar tutulana kadar sandıkların başında durun, bunu kendinize görev edinin. İnanıyorum ki yarın Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni de alacağız ve altı oklu bayrağımızı Büyükşehir’de de dikeceğiz” diye konuştu.

Şadi Özdemir, konuşmanın ardından, Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanan coşkulu kalabalıkla birlikte FSM’den Podyumpark’a yürüdü. Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüş boyunca çevredeki vatandaşlar da alkışlarla Şadi Özdemir’e destek verdi.

PodyumPark’ta da bando eşliğinde gezen Şadi Özdemir, 31 Mart’tan sonra Nilüfer’in daha çok gülümseyeceğini söyleyerek katılan herkese teşekkür etti.