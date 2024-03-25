Şadi Özdemir: 'Nilüfer'e yaşayan sokaklar kazandıracağız'

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, göreve geldiklerinde Nilüfer’in mahallelerinde kaynaşma ve dayanışmayı artıracaklarını söyledi. Şadi Özdemir, çocuklara yönelik oyun alanlarını da ekoloji ve iklimle ilgili duyarlılıklarını besleyecekleri bir anlayışla kurgulayacaklarını belirtti.

CHP’nin Nilüfer Belediye Başkanı Adayı Şadi Özdemir, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Nilüfer’in bütün mahallelerini gezerek vatandaşlara projelerini anlattı. Bir çok mahalleye ikinci kez gezen Şadi Özdemir, en çok yeşil alan ve sosyal alan talepleri ile karşılaşıyor. Pazar gününü 23 Nisan, Beşevler ve Konak Mahallelerinde geçiren Şadi Özdemir, vatandaşlara hem projelerini anlattı hem de yeni döneme ilişkin taleplerini dinledi.

23 Nisan Mahallesi’nde Sürdürülebilir Yaşam Parkı’nı dolduran vatandaşlarla bir araya gelen Şadi Özdemir, 23 Nisan Mahallesi gibi nüfusu hızlı artan bir mahallenin bu tür alanlara ihtiyacı olduğunu belirten Şadi Özdemir, kente yeni parklar kazandıracaklarını belirtti. Özdemir, “Çocuklara yönelik oyun alanlarını ekoloji ve iklimle ilgili duyarlılıklarını besleyecekleri bir anlayışla yeniden kurgulayacağız” dedi.

Nilüfer’de yeşil koridor kazandırma hedefleri de olduğunu söyleyen Şadi Özdemir “Yeşil koridorlar projesi ile Nilüfer’i doğayla daha iç içe getirerek, biyolojik çeşitliliği destekleyeceğiz. Yeşil koridor ile Nilüfer’de doğayla uyumlu bir şehir vizyonu oluşturacağız” diye konuştu.

CHP’nin Nilüfer Belediye Başkanı Adayı Şadi Özdemir, mahallelerde halkın buluşacağı ortak sosyal alanlar da oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Ekonomik şartların giderek zorlaştığı bir dönemde mahalle sakinlerinin yiyecek ve içeceklerini alıp komşularıyla oturacakları, herhangi bir ücret ödemeden vakit geçirebilecekleri alanları çoğaltacağız. Nilüfer’in mahallelerinde kaynaşma ve dayanışmayı artıracak etkinlikler yapacağız. Yeni yapacağımız meydanları bu anlayışla donatacağız” dedi.

Şadi Özdemir, Konak Kapalı Pazar Alanı ve Konak Mahallesi’nde de vatandaşlarla görüşerek hem sorunlarını dinledi hem de projelerini anlatarak oy istedi.