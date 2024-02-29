Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: 'Gayemiz hemşirelerimizin ekonomik ve özlük haklarını daha ileriye taşımak'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, “Gayemiz hemşirelerimizin ekonomik ve özlük haklarını daha ileriye taşımak, mesleki saygınlıklarını geri kazandırmak. Bunun için de yeni bir Hemşirelik Kanunu’nun çıkmasını istiyoruz” dedi.

Sağlık-Sen tarafından 14 Şubat tarihinde Hemşirelik Mesleğine İnovatif Yaklaşımlar Çalıştayı’nın değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda çalıştayda oluşturulan 7 masada tartışılıp belirlenen sorun ve taleplerden hazırlanan raporlar sunularak, fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştayın ardından sahadan çok olumlu dönüşler aldıklarını belirten Sağlık-Sen Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen olarak mesleki çalışmaları ön plana çıkarmak istediklerini söyledi. Tüm meslek gruplarından kendileri hakkında da çalışma yapılmasına yönelik talepler gelmeye başladığını dile getiren Doğan, “Çalıştaydan çıkan sonuçların kağıtta kalmaması ve icraata geçmesi için çaba göstereceğiz. Kamuoyu oluşturmak için birlikteliğe önem veriyoruz. Gayemiz hemşirelerimizin ekonomik ve özlük haklarını daha ileriye taşımak, mesleki saygınlıklarını geri kazandırmak. Bunun için de yeni bir Hemşirelik Kanunu’nun çıkmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hemşirelerimizin sorunlarını bir an önce çözüme kavuşturmak için çaba sarf ediyoruz”

Hemşirelere büyük önem verdiklerini kaydeden Doğan, hemşirelerin her türlü sorununa çözüm bulmak istediklerini söyledi. Bunun için ilgili tüm yetkililerle görüşerek, sorunları çözmek için mücadele ettiklerini aktaran Doğan, “Çeşitli nedenler yüzünden İstanbul’dan 2023 yılında 7 bin hemşire başka illere tayin istemiş. Biz çalışanlarımızın tüm sorunlarına çözüm bulmak istiyoruz. Bunun için de ilgili tüm kurum ve kuruşlar ile yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Öte yandan da zaten gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Çalışma Bakanlığı, gerekse Maliye Bakanlığı ile görüşüyor, hemşirelerimizin sorunlarını bir an önce çözüme kavuşturmak için çaba sarf ediyoruz. Sarf ettiğimiz çaba ve mücadele de zaten hemşirelerimize verdiğimiz önemi gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ise, Hemşirelik Mesleğine İnovatif Yaklaşımlar Çalıştayı’nın sonuçlarının rapor haline getirileceği değerlendirme toplantısını kıymetli bulduklarını dile getirerek, “Hemşirelik mesleğinin tüm boyutlarıyla tartışıldığı çalıştayı değerlendirme toplantısıyla ete kemiğe dönüştürmüş olacağız. Aynı zamanda kamuoyu ile paylaşacağımız bir değer ortaya koyacağız. Tartışacağız, fikir alışverişi yapacağız, değerlendirmelerde bulunacağız. Emek verdiğiniz için, çalıştaya önem verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.