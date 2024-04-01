Sağlık-Sen yönetimi hekimler ile buluştu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) yönetimi tarafından hekim buluşması gerçekleştirildi.

Sağlık-Sen Hekim Komisyonu tarafından ‘Hekim Buluşması’ gerçekleştirildi. Sağlık-Sen Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya, Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken, Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Hekim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve çok sayıda hekim katıldı.

Ayrıca toplantıda, Aile Hekimleri Derneği Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Orhan Koç da yer aldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, üyeye hizmet mottosunu kendilerine şiar edindiklerini anlattı.

Ortada çok fazla hamaset lafları olduğunu belirten Doğan, “Tüm sağlık profesyonelleri için çalışıyoruz. Yaptığımız icraatlar da bunu gösteriyor. Ebe, hemşire, paramedik arkadaşımızın hakkını nasıl savunuyorsak, hekim arkadaşlarımızın hakkı için de mücadele ediyoruz. Derdimiz, hekim arkadaşlarımızın sorunlarını muhataplara iletmek” şeklinde konuştu.

Hekimlerin sesi duyurulacak

Yakın zamanda Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz’u ziyaret ettiklerini söyleyen Doğan, aile hekimliğinde görevli çalışanların sorunlarının iletildikleri aktardı. Hekimlerin sorunlarını Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’te dile getirdiklerini kaydeden Doğan, hekimlerin sesini duyuracaklarını ifade etti.

Gerçekleştirdikleri projeler hakkında da bilgi veren Doğan, “Önümüzdeki dönem toplu sözleşme görüşmelerinde bir hekim arkadaşımız da bizimle birlikte masaya oturacak. Bu ilk defa yaşanacak” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Irgatoğlu: "Hekim Komisyonu önemli bir misyon üstlendi"

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, hekimlere yönelik sorunların tespit edilmesi ve sorunların muhataplara iletilmesi noktasında Hekim Komisyonu’nun önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. Hekim Komisyonu’nun sahadaki sorunlara hakim olduğunu ve nokta atışı ile hekimlerin gündemindeki sorunları Genel Merkez’e taşıdığını kaydeden Irgatoğlu, “Hekimlerle ilgili birçok proje hazırlıyoruz. Projelerimiz tamamlanma aşamasında. Yakın zamanda duyuracağız” ifadesini kullandı.

Hekim Komisyonu Başkanı Güldiken: "TTB’ye tek gündemi hekim olan bir yönetim istiyoruz"

Sağlık-Sen Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken ise kuruldukları günden bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Amaçlarının hekimlerin haklarını savunurken barış içinde bir sağlık sistemini daha ileriye taşıyabilmek olduğunu anlatan Güldiken, komisyonun çalışmalarını anlattı.

Birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak sağlık hizmetleriyle ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştireceklerini aktaran Güldiken, yakın zamanda çalışmaları duyuracaklarını kaydetti.

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) mevcut yönetiminden tüm doktorların rahatsız olduğunu dile getiren Güldiken, “Bugüne kadar TTB kuruluş amacına uygun hareket etmedi. Tek gündemi hekim olan bir yönetim gelsin istiyoruz. Tabip odalarının yapısı, çoğulcu ve katılımcı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bu konuda mevzuatla ilgili çalışmalarımız var” ifadelerini kullandı.

Toplantı konuşmaların ardından soru-cevap şeklinde devam etti. Toplantıya katılan hekimler, duydukları memnuniyeti dile getirdi.