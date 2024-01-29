Sahibinin gözleri önünde sulara gömüldü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde limana bağlı olan bir tekne, sahibinin çaresiz bakışları önünde sulara gömüldü. Teknenin battığı anlar kameralara yansıdı.

Marmara Denizi’nde etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle, Bandırma Limanı’nda bir tekne battı. Tekne, sahibinin ve çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen su yüzeyinde tutulamadı.

Teknesinin su almaya başladığını fark eden vatandaş, önce itfaiyeyi aradı ve ardından çevredekilerden yardım istedi. Kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta bağlı olan tekne, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çekildi. Tekne, halatlarla su yüzeyinde tutulmaya çalışıldı ancak tüm uğraşlara rağmen hızla su almaya devam etti. İtfaiye çok geçmeden olay yerine gelse de tekne, sahibinin ve çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak suya gömüldü.