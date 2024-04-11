Sahilde bayram yoğunluğu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretini tamamlayan vatandaşlar sahile gelerek güneşli havanın tadını çıkardı.

Sahilde bayram yoğunluğu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretini tamamlayan vatandaşlar sahile gelerek güneşli havanın tadını çıkardı.

Ramazan Bayramı’nın 2. gününde bayram ziyaretlerini tamamlayan vatandaşlar, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi sahiline inerek güzel havanın tadını çıkardı. Ramazan Bayramı sebebiyle Süleymanpaşa sahilinde yoğun kalabalıklar oluştu. Kimi vatandaşlar sahil bandında yürüyüş yaparken, kimi vatandaşlar da sahildeki kafelerde çay içti. Çocuklarda bayramı doyasıya yaşayarak eğlendi. Kimi çocuklar parklarda oyun oynarken, bazı çocuklar da sahil bandında denize girdi.

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Sahil yolunda trafik yoğunluğu da yaşandı. Trafik ışığı kavşaklarında trafik durma noktasına geldi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de trafik akışının sağlanması için bölgede çalışma yapmaya devam ediyor.