Sakarya'da 11 ilçenin belediye başkanı değişti, Cumhur İttifakı 7 ilçeyi kaybetti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde vatandaşlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, 11 ilçenin belediye başkanı değişirken bunlardan 7’si farklı partilerin adayları oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde vatandaşlar Sakarya’da, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. 796 bin 924 seçmenin bulunduğu il genelinde 2 bin 639 sandıkta oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar olurken 16 belediye arasından 7’si farklı partilerin adayları olmak üzere 11 ilçe belediyesinin başkanı değişti. Resmi olmayan sonuçların açıklanmasından itibaren vatandaşlar sokaklara akın ederek zafer kutlamaları yaptı.

Yusuf Alemdar, bayrağı devraldı

796 bin 924 seçmenin bulunduğu Sakarya’da, Cumhur İttifakı’nın adayı Yusuf Alemdar, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 47.29 oy oranı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yüzde 16,46 ile CHP adayı Azize Çeroğlu ikinci, yüzde 12,74 ile YRB adayı Selçuk Geyveli üçüncü sırada yer aldı.

17’de 17 parolasıyla seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı 7 ilçeyi kaybetti

16 ilçesi bulunan Sakarya’da 11 belediye başkanı değişti. Bu çerçevede resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı adaylarından Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın olurken Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Sakarya’nın "değişmeyen belediye başkanları" oldu. 17’de 17 parolasıyla seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı 7 ilçeyi kaybetti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Büyük Birlik Partisi adaylarından Şenol Dinç Erenler Belediye Başkanı, İrfan Püsküllü Hendek Belediye Başkanı oldu. Yeniden Refah Partisi adaylarından Kadir Yazgan Kaynarca Belediye Başkanı, Selçuk Yıldız Geyve Belediye Başkanı, Mehmet Murat Çoruhlu Karapürçek Belediye Başkanı oldu. İYİ Parti adayı Mehmet Ata Ferizli Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Nihat Arda Şahin Sapanca Belediye Başkanı oldu.

Sakarya’da vatandaşlar sokağa döküldü

Sandıklardaki oyların çoğunluğunun açılmasının ardından şehrin farklı noktalarında zafer kutlamaları yapıldı. Kesin olmayan sonuçların açıklanmaya başlamasından itibaren belediye ve parti binaları ile boş alanlarda yoğunluk oluşturan partililer, seçilen belediye başkanlarını kutladı. Seçmenler, kentin birçok noktasında şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı, araç konvoyları ve sevinç gösterilerinde bulundu.

Cumhur İttifakı, en yüksek oyları ise Akyazı, Karasu ve Söğütlü’de aldı

Sakarya’da 9 ilçeyi kazanan Cumhur İttifakı’nın oylarında büyük bir düşüş yaşandı. 16 ilçenin 7’sinde beklemediği sonuçları alan Cumhur İttifakı, en yüksek oyları ise Akyazı, Karasu ve Söğütlü’de aldı. Akyazı’da Bilal Soykan’ı aday gösteren Cumhur İttifakı, yüzde 47,52’lik oyun sahibi olarak resmi olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı oldu. Karasu’da da “devam diyerek” İshak Sarı’yı aday gösteren ittifak, yüzde 44,34 oy alarak ilçede ipi göğüsledi. Söğütlü’de Selçuk Kurt’la hazırlıklarını sürdüren Cumhur İttifakı yüzde 50,59 oy alarak Sakarya genelindeki en yüksek oy yüzdesine ulaştı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik

Kayıtlı 109 bin 533 seçmenin olduğu Serdivan ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti adayı olan Osman Çelik, yüzde 40,32’lik oyla yeni belediye başkanı oldu. Çelik’i CHP adayı Aydoğan Arslan, yüzde 38,18 oyla takip ederken Yeniden Refah Partisi adayı Ebubekir Erbakan Yaşar yüzde 10,61’lik oyla üçüncü sırada yer aldı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu güven tazeledi

Kayıtlı 204 bin 844 seçmenin bulunduğu ilçede 632 sandık kuruldu. Bu çerçevede resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Mutlu Işıksu yeninden güven tazeleyerek yüzde 42,71’Lik oyla başkan seçildi. Yüzde 20,73’lük oyla CHP adayı Sabri Anıl Özkan ikinci, yüzde 14,02’lik oyla YRP’nin adayı Biran Yasa üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye Belediyesi adayı 4’üncü kez güven tazeledi

Cumhur İttifakı AK Parti adayı İsmail Karakullukçu yüzde 43,65’lik oyla Arifiye ilçesinde 4’üncü kez güven tazeleyerek resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı oldu. Kayıtlı 35 bin 790 seçmenin olduğu ilçede yüzde 16,17’lik oyla YRP’nin adayı Sükrü Gözyuman ikinci, yüzde 13,86’lık oyla bağımsız aday Hakan Yazıcı üçüncü sırada yer aldı.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü

Cumhur İttifakı AK Parti adayı Turan Yüzücü 33,21’lik oyla belediye başkanı oldu. Kayıtlı 21 bin 562 seçmenin olduğu ilçede yüzde 27,80’lik oyla YRB’nin adayı Recep Erdoğan ikinci, yüzde 27,15’lik oyla İyi Parti adayı Yavuz Selim Din üçüncü sırada yer aldı.

Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın

Cumhur İttifakı AK Parti adayı Fatih Akın 37,80’lik bir oyla resmi olmayan sonuçlara göre ilçenin belediye başkanı oldu. Kayıtlı 23 bin 673 seçmenin olduğu ilçede yüzde 29,61’lik oyla Büyük Birlik Partisi adayı Yılmaz İri ikinci, yüzde 20,07’lik oyla CHP adayı Ece Söyler üçüncü sırada yer aldı.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, güven tazeledi

Cumhur İttifakı MHP adayı İbrahim Pilavcı, resmi olmayan sonuçlara göre güven tazeleyerek yüzde 38,02’lik oyla ilçenin yeniden belediye başkanı oldu. Büyük Birlik Partisi adayı Ruhi Avdan yüzde 26,58’lik oyla ikinci, YRB’nin adayı Erdal Özen yüzde 20,41’lik oyla üçüncü sırada yer aldı.

Cumhur İttifakı 7 ilçeyi kaybetti

Cumhur ittifakı Ferizli ilçesinde yeniden aday gösterdiği mevcut başkan İsmail Gündoğdu yüzde 33.65 oyun sahibi olurken İYİ Partinin adayı Mehmet Ata yüzde 43.92 oy alarak ilçenin yeni belediye başkanı oldu. Hendek’te 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın MHP adayı olarak seçime giren Turgut Babaoğlu, yüzde 29,28 oy alırken BBP Partisi Başkan adayı İrfan Püsküllü, yüzde 34,56 oy alarak resmi olmayan sonuçlara göre yeni başkan oldu. Erenler’de Fevzi Kılıç’ın vefat etmesiyle birlikte göreve gelen Rahmi Şengül, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı tarafından aday gösterildi. BBP Partisi adayı Şenol Dinç ile birlikte yarışan Şengül, yüzde 34,20 oy alarak seçimi kaybederken Dinç, yüzde 40,83 ile ilçenin yeni belediye başkanı oldu. AK Parti Sakarya Milletvekilliğine seçilen Murat Kaya’nın yerine Geyve Belediye Başkanlığına getirilen ve Cumhur İttifakı AK Parti adayı olan Metin Atalay yüzde 34,08’lik oyla yerini resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 34,98’lik oyla YRB adayı Selçuk Yıldız’a bıraktı. Kaynarca ilçesinde ise Cumhur İttifakı AK Parti adayı olan Mustafa Özer yüzde 44,38 oy alarak ilçenin başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 48,86 oy alan YRB adayı Kadir Yazgan’a bıraktı. Sapanca ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti adayı Recai Çapoğlu yüzde 39,38 oy alarak ilçenin başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 42, 58’lik oy alan CHP adayı Nihat Arda Şahin’e bıraktı. Karapürçek ilçesinde ise resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı AK Parti adayı Ümit Bodur yüzde 44,38’lik oyla ilçenin başkanlığını yüzde 44,96’lık oy oranıyla YRB adayı Mehmet Murat Çoruhlu’ya bıraktı.