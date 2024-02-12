Sakarya'da grup yolları çizgi çalışmasıyla daha güvenli hale geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karapürçek ilçesinde yenilediği grup yollarını çizgi çalışmalarıyla güvenli ve konforlu hale getirerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Sakarya'da grup yolları çizgi çalışmasıyla daha güvenli hale geliyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karapürçek ilçesinde yenilediği grup yollarını çizgi çalışmalarıyla güvenli ve konforlu hale getirerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde güvenli ve konforlu yollar kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karapürçek ilçesinde asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 bin 600 metrelik soğuk yol çizgi çalışması yapıldı. Karapürçek Hocaköy Mahallesi Karapürçek Caddesi, yapılan çizgi çalışmasıyla birlikte daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

MDK
MDK
MDK
MDK