Sakarya'da seçimlerde 3 bin 891 jandarma ve polis görev yapacak

Sakarya’da 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 3 bin 891 jandarma ve polis görev yapacak.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz’in başkanlığında; Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçiminde şehirde alınacak tedbirlere ilişkin ‘Seçim Güvenliği Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda güven ve huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi gayesiyle seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü. Şehir genelinde 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanacağı seçimlerde 2 bin 600 polis, bin 291 jandarma personeli görev yapacak.