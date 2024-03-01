Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 553 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 553 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 553 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb