Sakarya Valiliği sıcağa karşı uyardı: O günlere dikkat

Sakarya Valiliği, yarından itibaren artarak Cuma gününe kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen hava sıcaklıklarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ülke genelinde yarından itibaren sıcaklıkların 8 ila 12 derece artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Sakarya’da da 34-39 derece arasına ulaşması tahmin edilen sıcaklıklara karşı Valiliğin sosyal medya hesabından uyarı yapıldı. Uyarıda, “Meteoroloji verilerine göre; ilimizde hava sıcaklıklarına yarından itibaren artarak, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 39 derecelere kadar ulaşabilecek sıcak havada. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları sebebi ile kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.