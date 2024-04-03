Sakaryaspor, Boluspor mesaisine başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Boluspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Sakaryaspor, Boluspor mesaisine başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Boluspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

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