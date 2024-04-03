Sakaryaspor, Boluspor mesaisine başladı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Boluspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Boluspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.