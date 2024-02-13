Sakaryaspor, Çorumspor mesaisinde

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk edeceği Çorumspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-siyahlı ekibin antrenmanını minik taraftarlar ise yakından izledi.

Sakaryaspor, Çorumspor mesaisinde
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında konuk edeceği Çorumspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-siyahlı ekibin antrenmanını minik taraftarlar ise yakından izledi.

Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı ve istasyon çalışması ile devam etti. Antrenman taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

MDK
MDK
MDK
MDK

Antrenmanda futbolculara sürpriz yapan ilkokul öğrencileri, yeşil-siyahlı futbolcuları yakından izleme fırsatı buldu.

Sakaryaspor, 18 Şubat Pazar günü saat 16.00’da Çorumspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.