Sakaryasporlu futbolcu ve antrenöre un ve yumurtalı doğum günü sürprizi

Sakaryasporlu futbolcular, takım arkadaşları Erdi Dikmen ve Atletik Performans Antrenörü Ömer Kalebayır'ın doğum gününü un döküp, yumurta kırarak kutladı.

Sakaryasporlu futbolcu ve antrenöre un ve yumurtalı doğum günü sürprizi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakaryasporlu futbolcular, takım arkadaşları Erdi Dikmen ve Atletik Performans Antrenörü Ömer Kalebayır’ın doğum gününü un döküp, yumurta kırarak kutladı.

Sakaryasporlu futbolcular, takım arkadaşları Erdi Dikmen ve Atletik Performans Antrenörü Ömer Kalebayır’ın doğum gününü kutladı. Pastanın üzerindeki mumu üfleyen Kalebayır ve Dikmen, sürprizle karşılaştı. Yeşil-siyahlı oyuncular, takım arkadaşları ile antrenör Dikmen’in kafasında yumurta kırıp, un döktü. Renkli görüntülere sahne olan o anlar ise Sakaryaspor’un sosyal medya hesabına paylaşıldı.

MDK
MDK
MDK
MDK