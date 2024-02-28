Salih Uçan'a 400. gol plaketi verildi

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Konyaspor müsabakası öncesinde siyah-beyazlıların Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golünü atan Salih Uçan'a plaket verdi.

Salih Uçan'a 400. gol plaketi verildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Konyaspor müsabakası öncesinde siyah-beyazlıların Tüpraş Stadyumu’ndaki 400. golünü atan Salih Uçan’a plaket verdi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Asbaşkan Onur Göçmez, maç öncesi Beşiktaş’ın Tüpraş Stadyumu’ndaki 400. golünü atan Salih Uçan’a plaket takdim etti.

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Kartal, Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Eyüpspor ile karşılaşmış ve 4-0’lık galibiyet ile son 16 turuna kalmayı başarmıştı. Söz konusu müsabakada siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Salih Uçan, Tüpraş Stadyumu’ndaki 400. golünü atmıştı.