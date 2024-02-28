Salih Uçan golle 11'e döndü

Beşiktaş'ta, Konyaspor müsabakasıyla birlikte 5 maç aranın ardından 11'e dönen Salih Uçan, siyah-beyazlıların ilk golünü kaydetti.

Salih Uçan golle 11'e döndü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beşiktaş’ta, Konyaspor müsabakasıyla birlikte 5 maç aranın ardından 11’e dönen Salih Uçan, siyah-beyazlıların ilk golünü kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u 2-0 mağlup ederek yarı finalde MKE Ankaragücü’nün rakibi oldu. Siyah-beyazlılara turu getiren goller 32. dakikada Salih Uçan ve 58. dakikada Cenk Tosun’dan geldi.

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Sakatlığı sebebiyle bir süre takımdan uzak kalan Salih Uçan, 5 maç aranın ardından bir mücadeleye 11’de başladı. Salih, böylelikle 11’e dönüşünü de golle süslemiş oldu.

Son olarak tam 1 ay önce ligde Sivasspor maçında 11’de sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, son golünü ise 16 Ocak 2024 tarihinde Türkiye Kupası 5. Turu’nda Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor’a karşı kaydetmişti.