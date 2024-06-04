Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalandı

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 2023-2024 sezonunda 24'üncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın sarı kırmızılı bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Süper Lig’de geçtiğimiz hafta 2023-2024 sezonunda 24’üncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray’ın sarı kırmızılı bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın sarı ve kırmızı renkli bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.

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