Şampiyon Galatasaray Kadın Futbol Takımı, RAMS Park'ta taraftarlarla buluştu

Şampiyon Galatasaray Kadın Futbol Takımı, erkek futbol takımının evinde Sivasspor ile oynadığı maçın devre arasında taraftarı selamladı.

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 30. ve son haftasında evinde oynadığı ALG Spor’u 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı kadın futbolcular ve teknik ekip, erkek futbol takımının Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında RAMS Park’ta oynadığı Sivasspor maçını tribünden takip etti. Müsabakanın devre arasında ise kadın futbolcular ile teknik ekip saha kenarında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyesi Emir Aral ile birlikte toplu fotoğraf çekildi.

Futbolcular daha sonra sahada bir tur atarken, taraftarlara da 3’lü çektirerek, şampiyonluğu kutladı.