Şampiyonlar Ligi'nde PSG ve B. Dortmund yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final rövanş maçlarının ardından Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund yarı finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı iki maçla başladı. Sahasında ilk maçta İspanyol temsilcisine 3-2 kaybeden Paris Saint-Germain, Barcelona ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi 12. dakikada Raphinha’nın golüyle 1-0 öne geçerken, 29. dakikada Ronald Araujo’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Fransız ekibinde Ousmane Dembele ilk maçın ardından bu maçta da fileleri havalandırarak eşitliği sağladı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline alan PSG, Vitinha ve Mbappe’nin golleriyle skoru 3-1’e getirdi. Paris ekibi 89. dakikada Mbappe ile bir gol daha bularak sahadan 4-1 galip ayrıldı. Toplamda 6-4 skor üstünlüğü olan PSG yarı finale yükseldi.

Geri dönüşlerin yaşandığı maçta tur Dortmund’un

Şampiyonlar Ligi’nde dikkat çeken eşleşmelerden olan Atletico Madrid - Borussia Dortmund karşılaşmasında gülen taraf Alman temsilcisi oldu. İspanya’da 2-1 tamamlanan ilk maçın dezavantajı ile sahaya çıkan Dortmund, ilk yarıda Brandt ve Maatsen’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Atletico, Hummels’in kendi kalesine ve Angel Correa’nın golleriyle eşitliği sağladı. Temponun arttığı mücadelede Alman sarı-siyahlılar, Niclas Füllkrug ve Marcel Sabitzer’in üst üste kaydettiği gollerle skoru 4-2’ye getirdi. Atletico Madrid’de kaleci Oblak, kritik kurtarışlarıyla farkı önlerken maç da bu skorla tamamlandı. Toplamda 5-4 skor üstünlüğü olan Borussia Dortmund, yarı final bileti aldı.

Yarı finalde ilk eşleşme B. Dortmund - Paris Saint-Germain oldu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda bugün TSİ 22.00’de Bayern Münih - Arsenal, Manchester City - Real Madrid maçları oynanacak.