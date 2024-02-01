Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda ölen Cihan Tuncer için anma töreni yapıldı

Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Cihan Tuncer için kilisede anma töreni düzenlendi.

Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Cihan Tuncer için tören düzenlendi. Törene İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro yönetirken Büyükdere halkı, farklı kiliselerden dini liderler, İzmir Başpsikoposu Martin Kmetec ve yerel yöneticiler katıldı. Yapılan saldırıyı kınayan ve hayatını kaybeden Cihan Tuncer’i dualarla anan İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlara, belediye başkanlarına teşekkür etti.