Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Sapanca Gölü'ne botla açılan ve mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde Sapanca Gölü’ne botla açılan ve mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Arifiye Göl Park mevkiinde meydana gelen olayda, göle botla açılan iki kişi hava muhalefeti sebebiyle sazlıklar arasında mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. 4 personel, 1 araç ve 1 botla olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan iki kişiyi bulundukları yerden kurtararak kıyıya çıkardı. Mahsur kalan kişilerin sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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