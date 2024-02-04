Sarıyer'de feci kaza kamerada: Otomobil, kamyon ve minibüse çarptı

Sarıyer Cendere-Kemerburgaz Yolu’nda kontrolden çıkan otomobil, önce hafriyat kamyonuna ardından da minibüse çarparak durabildi. Feci kaza kameralara yansırken yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Sarıyer Cendere-Kemerburgaz Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda seyir halinde olan otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, o esnada karşı yönden gelen hafriyat kamyonu ve minibüse yandan çarptı. Kaza sonucu savrulan otomobilin sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

Hem kamyona hem minibüse çarptı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüsü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Araç ise çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.