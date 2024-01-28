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- Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayin sırasında kiliseye giren iki kişi, içeride ateş ediyor. Şahıslar saldırının ardından kiliseden kaçarak uzaklaşıyor.
Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayin sırasında kiliseye giren iki kişi, içeride ateş ediyor. Şahıslar saldırının ardından kiliseden kaçarak uzaklaşıyor.
Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayin sırasında kiliseye giren iki kişi, içeride ateş ediyor. Şahıslar saldırının ardından kiliseden kaçarak uzaklaşıyor.
Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’nde yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayin sırasında kiliseye giren iki kişi, içeride ateş ediyor. Şahıslar saldırının ardından kiliseden kaçarak uzaklaşıyor.