Sarten Ambalaj, Niğde Bor'da 23. Fabrikasını Açtı ve Adana'daki Yeni Yatırımın Temelini Attı

Bu önemli başarıya ulaşılmasında emeği geçen başta Onursal Başkan Yusuf Sarıbekir olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir’e, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Oğuz’a, Yönetim Kurulu Üyeleri Arda Sarıbekir, Adnan Aykol, Jun Konno ve Junji Tabuchi’ye, ayrıca emeği geçen tüm Sarten çalışanlarına teşekkür edildi.

Yeni Niğde fabrikası, Sarten’in büyüme ve yenilikçiliğe olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Modern tesis, sadece üretim kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kalite standartlarını daha da yükseltecek ve sürdürülebilirlik alanında öncü rolünü pekiştirecek.

Sarten Ambalaj, gelecekteki başarılarını birlikte kutlamak için sabırsızlanıyor. Bu yeni adımların, Sarten’in sektördeki liderliğini ve yenilikçi yaklaşımını daha da güçlendireceği belirtiliyor.

