Satın almak istediği tarlayı incelerken 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde satın almak istediği tarlayı incelerken 20 metrelik yamaçtan düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesi’nde meydana geldi. Kamil Yıldız (60) ikamet ettiği Bursa’nın Yıldırım ilçesinden oğlu Ahmet Yıldız ile İnegöl’ün Gündüzlü Mahallesi’ne geldi. Yamaç arazideki tarlayı incelemeye başlayan Yıldız, bir anda dengesini kaybederek 20 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Ahmet Yıldız, yaralanan babasının yanına giderek yardım etti. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamil Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldız’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.