Seç Market, kadın girişimcileri 'Gücünle Gülümse' projesiyle destekliyor

Seç Market, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle kadın girişimcileri desteklemek için geçen yıl başlattığı eğitim programının bu sene ikincisini gerçekleştiriyor. Gücünle Gülümse projesi kapsamında yürütülen “Kadın Girişimcilik ve Perakende Yönetimi Eğitim Programı”na başvurular 4 Nisan’a kadar devam edecek.

Sunduğu bayilik iş modeliyle mahalle esnafını destekleyen ve kadın bayilerinin sayısını daha da artırmayı hedefleyen Seç Market; kadın girişimcilere yönelik başlattığı destek programını bu sene de sürdürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle çevrimiçi düzenlenecek “Kadın Girişimcilik ve Perakende Yönetimi Eğitim Programı” kapsamında ‘Etkin İletişim ve Motivasyon’, ‘Perakendeciliğin Temelleri’ ve ‘Dijital Dönüşüm’ gibi konular yer alacak.

Başvuruların 4 Nisan 2024 tarihine kadar devam edeceği programa öncelikle kendi işini kurmak isteyen, halihazırda girişimci olan veya girişimci olmayı hedefleyen, özellikle gıda ve perakende sektöründe bir iş yeri sahibi olmak isteyen kadınların başvurması amaçlanıyor. Eğitim programına başvurular www.secmarket.com.tr’den ve Seç Market’in Müşteri Hizmetleri Merkezi (444 82 40) üzerinden yapılabilecek.

“Kadın girişimciliğini desteklemeye devam ediyoruz”

Kadın girişimciliğine ve kadınların ekonomik olarak güçlenmesine destek olmak amacıyla başlattıkları “Gücünle Gülümse” projesine hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen sözlerine şöyle devam etti: “Bugün tüm Türkiye’de sayısı 2.700’ü geçen bayimizle gıda perakendesindeki önemli oyunculardan biriyiz. Çoğunluğunu aile işletmelerinin oluşturduğu iş ortaklarımızın yaklaşık yüzde 10’u kadın girişimcilerden oluşuyor. Kadın iş ortaklarımızın sayısını daha da artırmak hedefiyle geçen sene başlattığımız “Gücünle Gülümse” projesi kapsamında BÜYEM iş birliğiyle ilk etabını tamamladığımız eğitim programına bu sene de devam ediyoruz. Projemiz, kadınların iş hayatında ve toplumun her alanında güçlenmesi adına küresel ölçekte örnek çalışmalara imza atan Yıldız Holding Kadın Platformu’nun hedeflerine de olumlu katkı sağlıyor. Kadınlar için fırsat eşitliği sağlanması ve kadın girişimcilerin desteklenmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”