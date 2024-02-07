Şehir Hastanesi tramvayında test sürüşü

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nda ilk enerjili test sürüşü yapıldı. Otogardan hareket eden tramvay Şehir Hastanesi’ne ilerledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattının enerjili ilk test sürüşü gerçekleşti. Tramvay, otogar durağından hareket ederek Adnan Menderes Bulvarı’ndan Şehir Hastanesi istikametine yol aldı. Test sürüşleri esnasında yolcu yerine kum dolu torbalar kullanıldı. Tramvay raylarda ilerlerken çok sayıda uzman ise incelemelerde bulundu. Gerekli tüm testlerin tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde seferlerin başlaması planlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tramvay araçlarıyla gerçekleşen test sürüşünün 10 gün boyunca devam etmesi planlanıyor.