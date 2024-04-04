Şehirlerarası yolda bozulan otomobili böyle çekti

Bursa'da şehirlerarası yolda arıza yapan otomobilin tehlikeli şekilde çekilmesi kameraya kaydedildi.

Şehirlerarası yolda bozulan otomobili böyle çekti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da şehirlerarası yolda arıza yapan otomobilin tehlikeli şekilde çekilmesi kameraya kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yapan otomobili şehirlerarası yolda hafif ticari araç tehlike saçarak çekti. Zaman zaman süratli şekilde giden sürücü, yürekleri ağza getirdi. O anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

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