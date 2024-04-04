Şehirlerarası yolda bozulan otomobili böyle çekti
Bursa'da şehirlerarası yolda arıza yapan otomobilin tehlikeli şekilde çekilmesi kameraya kaydedildi.
Bursa’da şehirlerarası yolda arıza yapan otomobilin tehlikeli şekilde çekilmesi kameraya kaydedildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yapan otomobili şehirlerarası yolda hafif ticari araç tehlike saçarak çekti. Zaman zaman süratli şekilde giden sürücü, yürekleri ağza getirdi. O anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.