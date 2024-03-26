Şehitler Destanı Oratoryosu Balıkesir ve Bursa'da sahnelendi

“Şehitler Destanı Oratoryosu”, 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıl Dönümü etkinlikleri dahilinde, Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde ve Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Balıkesir Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen, “Şehitler Destanı Oratoryosu”, 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde ve Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Orkestra şefliğini Bando Albay Murat Keskin’in, koro şefliğini de Doç. Dr. Gülnihal Gül ve Doç. Dr. Barış Kardeş’in üstlendiği etkinlikte; Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı personeli, Balıkesir Büyükşehir Belediye Konservatuvarı personeli, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı akademik personeli ile öğrencileri ve Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı akademik personeli ile öğrencilerinden oluşan orkestra ve koro birlikte sahne aldı.

Beğeniyle izlenen programda, tarihi süreçte çeşitli dönemlerde Türk askerinin ve halkının kahramanlıkları; türküler, şiirler ve hikaye anlatımları ile sahneye taşındı. Beğeniyle izlenen etkinlik, çiçek takdim edilmesi ile sona erdi.