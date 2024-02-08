Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı
Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı.
Serbest Güreş Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı.
Romanya’nın Bükreş kentinde, 12-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan serbest stil milli takım kadrosu açıklandı. Milli sporcular, Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etmek üzere 14 Şubatta yola çıkacak.
Şampiyonada serbest stilde mücadele edecek sporcular şöyle:
57 kg Muhammet Karavuş
61 kg Nebi Uzun
65 kg Abdullah Toprak
70 kg Haydar Yavuz
74 kg Soner Demirtaş
79 kg Ramazan Sarı
86 kg Osman Göçen
92 kg Feyzullah Aktürk
97 kg İbrahim Çiftçi
125 kg Taha Akgül