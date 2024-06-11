Serdar Saatçı, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi

Bir süredir İtalya ve Polonya'da ortak kamp yapan A ve Ümit Milli Takımların beraber yaptıkları çalışmalar tamamlandı. Serdar Saatçı, A Milli Takımın Almanya'daki kamp kadrosuna dahil edildi.

Serdar Saatçı, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bir süredir İtalya ve Polonya’da ortak kamp yapan A ve Ümit Milli Takımların beraber yaptıkları çalışmalar tamamlandı. Serdar Saatçı, A Milli Takımın Almanya’daki kamp kadrosuna dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 kampı için Almanya’ya gidişi, Ümit Milli Takımı’nın ise Türkiye’ye dönüşü öncesinde iki takımın teknik heyet ve futbolcuları öğle yemeğinde bir araya geldi. Daha sonra Ümit Milliler, A Milli Takım oyuncularına EURO 2024 maçları için başarılar diledi.

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Alınan karar uyarınca Portekiz’in Braga kulübünde forma giyen Ümit Milli Takım oyuncusu Serdar Saatçı, A Milli Takımının Almanya’daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover’e yolculuk edecek kafileye dahil edildi.