Serdivan'ın 17 bin 500 metrelik altyapı hattında çalışmalar devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kazımpaşa ve bölge mahallelerin evsel atık sularını arıtma tesisine güvenle taşıyacak 17 bin 500 metrelik altyapı hattında çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan Kazımpaşa ve bölge mahallelerinin tümünü etkileyen atık su hat imalatı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Toplamda 17 bin 500 metrelik atık su hattının 12 bin metrelik kısmı tamamlandı. Ekiplerin mevsim şartlarına uygun olarak sürdürdüğü projenin tüm malzeme tedariki de tamamlandı. Bölgenin atık sularını güvenle atık su arıtma tesisine taşıyacak ve daha sonra en sağlıklı haliyle yeniden doğaya deşarj edecek projenin geri kalan 5 bin 500 metrelik kısmının da yakın zamanda tamamlanması hedefleniyor.