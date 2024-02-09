Servis şoförünü başından vurdu, ardından polise giderek teslim oldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde servis otobüsü şoförü, aracın tekerlek jantını takmak istediği esnada bir şahıs tarafından başından vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli polis karakoluna giderek teslim oldu.

Olay, Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın servis otobüsünü kullanan Yılmaz Sınırkan (48) kullandığı 41 P 1710 plakalı servis otobüsünü tamirci önünde durdurarak ön sol lastiğin jant kapağını takmak istedi. Bagajdan aldığı jantı takmak için eğilen Sınırkan, koşarak gelen bir şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Başına tek el ateş edilen Sınırkan, işçilerin gözü önünde kanlar içinde yerde yığıldı. Şüpheli koşarak uzaklaşırken, işçiler panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Sınırkan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Sınırkan hayatını kaybetti.

Olayı gerçekleştiren Ş.A.’nın, polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.