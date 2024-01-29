SES yılın kadınları ödülü sahiplerini buldu

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği tarafından halk oylamasıyla belirlenen “SES Yılın Kadınları” 2023 ödülleri sahiplerini buldu. İBB Sosyal Hizmetler ve İBB Kadın adına Enif Yavuz Dipşar, SES Yılın Kadınları 2023 ödülünün sahibi oldu.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, 2023’te toplumsal cinsiyet eşitliği ve barış için dayanışmaya katkıda bulunan Türkiye ve dünyadan 13 kadın ve grup, halka açık oylamayla seçildi. Kadınlara ödüller 18 Ocak Perşembe akşamı Pera Müzesi’nde düzenlenen törenle verildi. İBB Sosyal Hizmetler ve İBB Kadın adına Enif Yavuz Dipşar, SES Yılın Kadınları 2023 ödülünün sahibi oldu.

Törende konuşan Dipşar, “SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği tarafından halk oylamasıyla belirlenen “SES Yılın Kadınları” 2023 ödüllerine ekibimle birlikte layık görüldük. Bu ödül, kadın dayanışması ve eşitlik için verdiğimiz mücadelede azmimizi arttıracaktır. Layık görüldüğümüz bu ödül, bizim için büyük bir onur. Ancak, bu ödülü benimle birlikte gece gündüz emek veren ekibime ve mücadele gücümüzü arttıran üst yönetimimize borçlu olduğumuzu belirtmek isterim. Ekip arkadaşlarıma, aileme, arkadaşlarıma ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Daha nice kız kardeşlerimiz için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.