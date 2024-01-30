Sevilen muhtar Yavuz Alçi, Meclis üyesi aday adayı oldu
Silivri Yeni mahalle muhtarlığı görevini 3 dönemdir sürdüren Yavuz Alçi, 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye meclis üyesi adayı oldu. Alçi'nin bu kararı birçok kesim tarafından olumlu karşılandı.
Silivri’de uzun yıllardır esnaflık yapan ve son 3 dönemdir (15 yıl) Silivri Yeni mahalle muhtarı olarak görevini sürdüren Yavuz Alçi, 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye meclis üyesi adayı oldu. Alçi, adaylık müracaatını İlçe Başkanı İbrahim Kömür’e teslim etti.