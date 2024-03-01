Seyir halindeki belediye otobüsü alev aldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir halindeki belediye otobüsü alev aldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsü alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Kirazlıyalı Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen belediye otobüsü seyir halindeyken arka kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü otobüsü durdurup aşağıya indi. Sürücü yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüste maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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