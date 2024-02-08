Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü

Ankara'da seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil küle döndü. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Ankara’da seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan otomobil küle döndü. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bala’da meydana gelen olayda, seyir halinde giden bir otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede yayılan alevlerin otomobilin her yerine sıçraması çevredekilerin panik yaşamasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

MDK
MDK
MDK
MDK