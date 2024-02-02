Seyyar satıcıların falçatalı sopalı kavgası pazarı karıştırdı: Baba oğul yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da pazar yerinde seyyar satıcıların kavgasında baba ve oğlu falçata ve sopalı saldırı sonucu yaralandı.

Cemaliye Mahallesi’nde bulunan Perşembe pazarına gelen seyyar satıcılar, pamuk şekeri satmak için Pazar tezgahlarına yanaştı. Zabıta tarafından pazar yerinden çıkarılan seyyar satıcılar arasında bu kez gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Falçata ve sopalı saldırı sonucu baba İsmail D. ve oğlu Yusuf D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga olayı korkuttu

Öte yandan kavga nedeniyle bazı vatandaşların pazarda panikle kaçıştığı ve bir vatandaşın da baygınlık geçirdiği görüldü. Saldırgan şahısların yakalanması için polis tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.