Şiddetli rüzgar caminin kurşunlarını uçurdu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli rüzgar caminin kurşunlarını uçurdu.

Şiddetli rüzgar caminin kurşunlarını uçurdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli rüzgar caminin kurşunlarını uçurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Şiddetli fırtına Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Osmanlı Cami’sinin kurşunlarını uçurdu. İhbar üzerine Çerkezköy Kaymakamlığı’nın talimatıyla emniyet ekipleri kurşunların uçtuğu alana bariyer çekerek, yolu trafiğe kapattı. Caminin kurşunlarında hasar oluşurken şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

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