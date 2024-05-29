Sigorta şirketi acente portalını yeniledi

Quick Sigorta, acentelerin işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmesi, müşteri memnuniyeti ve satış performansının artması amacıyla QPORT platformunu güncelledi.

Quick Sigorta, yıllardır hizmet veren ödüllü QPORT platformunu yeniledi. Güncellenen haliyle QPORT, kullanıcı dostu ekranları ve hızlı ara yüzü sayesinde sigorta ürünlerini çok daha rahat bir şekilde 6 binden fazla acentesi aracılığıyla müşterilerine sunabilecek. Bununla birlikte trafik sigortasının tamamlayıcısı olarak lanse edilen Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü de artık trafik sigortası ile paket olarak satışa sunulabilecek. Bu özellik, acentenin her bir ürün satışı için ayrı ekran ve ayrı ödeme yöntemi kullanmadan sepet mantığında tek seferde ödeme imkânı sunarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor ve satış süreçlerini basitleştiriyor.

Quick Sigorta acenteleri, QPORT’un sunduğu bu yeniliklerle müşterilerine daha kapsamlı ve entegre sigorta çözümleri sunabilecek. Bu sayede hem müşteri memnuniyetini artıracaklar hem de çapraz satış fırsatlarını değerlendirme imkânı bulacaklar. Uygulama, artık sadece bir sigorta uygulaması olmanın ötesine geçerek, Quick ekosisteminin sunduğu ve sigorta müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her şeyi anında acentelerin hizmetine sunuyor. Acenteler, müşterilerinin araç kiralama, poliçe taksitleri için kart limiti artırma, kredi ihtiyaçları gibi birçok farklı talebine bu platform üzerinden çözüm bulabilecekler. Çok yakında kredi kartı ve poliçe prim kredisi ile ödeme seçeneklerinin dışında QPAY cüzdan ile ödeme seçeneği de acente portalında sunulacak.

Quick Sigorta’nın Quick Finans, QCAR Mobilite, QPAY ve MHR GYO girişimleriyle finans alanında da öne çıktığını söyleyen Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, “Geride bıraktığımız yedi yılın hiçbir anında elimizdekilerle yetinmedik, hep daha iyisini nasıl yaparız diye bir bakış açısıyla ilerledik. Bunu yaparken de acentelerimizi hep bu gelişimin bir parçası olarak gördük. Geldiğimiz bu noktada da acentelerimizi birer finansal markete dönüştürme vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. QPORT’un değişen ihtiyaçlara, yeni ürünlere ve oluşturduğumuz finansal iklime ayak uyduracak şekilde yenilenmesi de bu çalışmalardan biriydi” diye konuştu.