Silahlı kavgada kan aktı: 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da iki tarafın silahlı kavgasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan şahıslar ile takside yolcu olarak bulunan M.Ç. (27) karşı karşıya geldi. Ateş açılması sonucu M.Ç. ve taksi şoförü Y.A. (25) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili H.C. ve K.A. polis tarafından gözaltına alındı. Silahlı yaralama olayına ilişkin inceleme başlatıldı.