Silivri Anadolu İl Dernekleri Federasyonunda nöbet değişimi

Silivri Anadolu İl Dernekleri Federasyonu'nun olağan kongresi geçtiğimiz günler gerçekleştirildi.

Federasyon bileşenlerinin kararınca Başkanlık Tavil Ay'dan İrfan Yıldırım'a geçti.

Kongreye katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Yeni seçilen Başkan İrfan Yıldırım'ı kutlarken önceki başkan Tavil Ay'a ilçemizin kültürel mozaiğini yansıtan ve en büyük zenginliklerinden biri olan hemşeri derneklerimizi temsili için kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Yerel yönetim sürecimizin tamamına ilçemizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarımızı ve hemşeri derneklerimizi de katarak, Silivri'den tüm Türkiye'ye örnek olacak bir katılımcı demokrasi örneği sunacağız.

Ötekileştirmeden, arkada bırakmadan, ayrıştırmadan ilçemizi 81 ilden gelen hemşerilerimiz ile birlikte daha yaşanabilir, daha adil ve daha eşit bir yer haline getirmek için çalışacağız” mesajını verdi.

SİLİVRİ ANADOLU İL DERNEKLERİ FEDERASYONUNDA İRFAN YILDIRIM DÖNEMİ

İrfan Yıldırım, yaptığı konuşmada Federasyonun kurucuları ve önceki yöneticilerine teşekkür ederken, kendisini Başkanlığa layık görenleri mahcup etmeyeceğini belirtti.

Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Tan Kıroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş, meclis üyeleri, yöre derneklerin temsilcileri genel kurula katılanlar arasındaydı.

HÜRHABER