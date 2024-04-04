Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Mazbatasını Aldı

Silivri Adliyesi'nde, İlçe Başkanı İbrahim Kömür, CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Balcıoğlu, mazbatasını aldıktan sonra adliye önünde toplanan Silivri halkına ve basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Seçim sürecinin saygı ve demokrasi çerçevesinde gerçekleştiğini vurgulayan Balcıoğlu, bu demokratik olgunluktan duyduğu mutluluk ve gururu dile getirdi. Seçim yolculuğunda yanlarında olan herkese teşekkürlerini sunan Balcıoğlu, özellikle Silivri halkının desteğinin önemini vurguladı.

Balcıoğlu'nun konuşmasında, "Bu seçim yolculuğunda, çıkar gözetmeksizin, hiçbir menfaat beklemeden yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Ancak, en büyük teşekkürüm; bana inanan, güvenen ve bu onurlu görevi üstlenmem için oy vererek destek olan Silivri'mizin değerli halkına," ifadelerine yer verdi. Balcıoğlu, daha yapacak çok iş olduğunun altını çizerek, detaylı konuşmasını gerçekleşecek devir teslim töreninde yapacağını belirtti.

Silivri için umut, huzur ve başarı dolu bir dönem temenni eden Balcıoğlu, "Rabbim bizleri, Ulu Önderimiz Atatürk’e ve hemşerilerimize mahcup etmesin. Yolumuz açık, gayretimiz büyük olsun," diyerek konuşmasını sonlandırdı.