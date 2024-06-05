Silivri Belediyesi'nde Borç Tartışmaları: Komisyon Önerisi Reddedildi

Silivri Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında başlayan hararetli borç tartışmaları, Haziran ayının ilk oturumunda da devam etti. MHP ve AK Parti grupları, yeni yönetimin önceki dönem borç tutarının belirlenmesiyle ilgili iddialarını sürdü. Bu kapsamda, MHP ve AK Parti’nin imzasıyla meclise sunulan, borç miktarının belirlenmesi ve kamuoyunun tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla ortak bir komisyon oluşturulması önergesi gündeme geldi.

MHP ve AK Parti gruplarının imzasıyla Silivri Belediyesi Meclis Başkanlığına sunulan önerge, Sultan Aşkın tarafından okundu. Önergede, 06.05.2024 tarihli birleşimde Belediye Başkanı tarafından sosyal medya hesaplarında kamuoyuyla paylaşılan belediyeye ait borç tablosunun değerlendirilmesi, 04.04.2024 tarihi itibariyle belediyenin borç miktarının belirlenmesi ve kamuoyunun tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla mecliste grubu bulunan partilerden oluşacak geçici bir komisyon kurulması teklif edildi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, muhalefetin önergesini oylamaya sunmadan önce, belediye meclis üyelerinin ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve belgelere ulaşmaları için gerekli kolaylıkların sağlandığını vurguladı. Balcıoğlu, “Göreve başladığım ilk mecliste tüm meclis üyelerimize yasal çerçevede istedikleri tüm bilgilere ulaşmaları için gereken kolaylığı sağlayacağımızı belirttim. Şeffaf bir yönetim anlayışına sahibiz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Ancak bu konuda karar vermeyi meclisimize bırakıyorum,” dedi.

Muhalefet üyelerinin komisyon kurulması yönündeki talebi üzerine yapılan oylama sonucunda, iktidar meclis üyelerinin oyçokluğuyla önergenin gündeme alınmaması kararı verildi. Böylece, borç durumunun araştırılması için ortak meclis komisyonu kurulması teklifi reddedildi.

Mayıs ayı meclisinde Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediyenin devir borcunu 1 milyar 500 milyon 295 bin TL olarak açıklamıştı. Ancak, Yılmaz ve ittifak üyeleri, bu rakamın 492 milyon 300 bin TL olduğunu belirterek yanıt vermişlerdi. Yılmaz, CHP'li önceki yönetimin banka kredileri ve vergi yapılandırmaları düşüldüğünde gerçek borcun 462 milyon 328 bin TL olduğunu ifade etmişti. Ayrıca, 2019-2024 yıllarında Silivri Belediyesi'nin tek kuruş borçlanmadığını ve vergilerini günü gününe ödediğini belirtmişti.