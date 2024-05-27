Silivri Belediyesi'nden Tarımsal Üretime Destek: 80.000 Fide Dağıtımı

Silivri Belediyesi, tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, ilçenin tarım potansiyelini ileriye taşımak ve kadınları tarımsal üretime teşvik etmek amacıyla önemli bir projeye imza atıyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu liderliğinde yürütülen bu projede, Mahalle Evleri'ndeki kursiyer kadınlara atalık tohumlardan yetiştirilen 80.000 adet fide dağıtılıyor.

Bugünkü Durak: Selimpaşa Mahallesi

Proje kapsamında bugün Selimpaşa Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, kadın kursiyerlere fideler teslim edildi. Bu fideler, atalık tohumlardan özenle yetiştirilmiş olup, yerel tarımı desteklemek ve gelecekte daha verimli hasatlar elde etmek amacıyla dağıtılıyor.

Başkan Bora Balcıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu güzel ilçenin bereketli tarım arazilerini en iyi şekilde değerlendirecek, yerel tarımı sonuna kadar destekleyeceğiz. Silivri'mize ve bölgemize bol mahsullü, bereketli ve hayırlı bir tarım sezonu diliyorum," ifadelerini kullandı.

Yerel Tarıma Büyük Destek

Silivri Belediyesi'nin bu girişimi, hem tarım potansiyelinin arttırılmasına hem de kadınların ekonomik hayata katılımının desteklenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Atalık tohumlardan yetiştirilen fideler, daha sürdürülebilir ve yerel tarımın korunmasına katkıda bulunuyor.

Kadınları Tarımsal Üretime Teşvik

Projenin en önemli hedeflerinden biri de, kadınları tarımsal üretime teşvik etmek. Mahalle Evleri'nde eğitim gören kadın kursiyerlere dağıtılan fideler, onların kendi üretimlerini yapmalarına ve yerel ekonomiye katkıda bulunmalarına olanak tanıyor.

Bereketli Bir Sezon Dileği

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tüm çiftçilere ve üreticilere bereketli ve bol mahsullü bir sezon dileyerek, Silivri Belediyesi'nin tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceğini belirtti. Bu tür projelerle, Silivri'nin tarım potansiyeli daha da ileriye taşınacak ve yerel tarımın önemi vurgulanmış olacak.