Silivri Belediyesinden Depremzede 150 Öğrenciye Burs

Silivri Belediye Meclisi 2024 yılı şubat ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, açılış konuşmasında şubat ayının önemli gün ve haftalarına değinirken, bu ay içerisinde ebediyete irtihal eden siyaset, devlet, kültür ve sanat insanlarını da andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Salim Çavdar ve CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 13 gündem maddesinin komisyona gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

BAŞKAN YILMAZ: “BELEN VE KUMLU’DAKİ 150 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİMİZE BURS YATIRACAĞIZ”

Toplantı gündemine geçmeden önce bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz; “Dünyanın ve ülkemizin maruz kaldığı deprem gerçeğinden hareketle afetle mücadelenin ve kentsel dönüşümün önemi çok ama çok büyüktür. 6 Şubat sabahı meydana gelen depremde haberi alır almaz Afet Koordinasyon Merkezi ekiplerimizin deprem bölgesine intikaliyle burada birçok faaliyetimiz ve birçok yardımlarımız oldu. Defne, Kumlu ve Belen’de içerisinde tüm yaşam malzemelerini barındıran 300’e yakın çadırın olduğu 3 tane çadır köy kurduk. Yine Antakya Zülüflühan bölgesinde 81 konteynerden oluşan konteyner kentimizi, Kumlu ilçemizde de 105 briket evden oluşan briket evlerimizi ve tefrişatlarını hazırladık. 3 çocuk kütüphanesi, 3 oyun parkı, 3 sosyal tesis ve 3 tane aşevini bölgede hızlı bir şekilde inşa ettik. Silivri Kaymakamlığı, Silivri Kızılayı, Silivri Belediyesi ve Silivri’deki tüm vatandaşlarımızın iş birliğiyle toplamda muhtelif yardımlardan oluşan 224 tırı da bölgedeki depremzedelerimizin hizmetine sunduk. ‘Anımız bir, acımız bir, adımız bir’ diyerek deprem bölgesinden elimizi hiç mi hiç çekmedik ve çekmeye de niyetimiz yok. Kumlu ve Belen ilçelerimizde ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıfa giden yaklaşık 5.000 öğrencimizin okul çantasını ve bir yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Silivri Belediye Meclisindeki tüm kadın meclis üyelerimizle deprem bölgesine gittik. Oradaki hanımefendilere hem moral hem de motivasyon vermek adına onların yanında olduk. Silivri Belediyesi olarak hiçbir öğrencimizi ayırt etmeden kriterleri şeffaf olmak kaydıyla 500’ün üzerindeki çocuğumuza her ay 750 TL, yıllık da 7.500 TL burs veriyoruz. Bugün de buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 6 Şubat sabahı kardeş belediyemiz olan Belen ve Kumlu’daki 150 tane üniversite öğrencimizin hesaplarına hiçbir ayrım yapmaksızın 5.000 TL, toplamda da 750.000 TL burs yatıracağız” dedi.

“DEPREM BU KADAR NET KONUŞULMAZKEN ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK”

Silivri Belediyesinin afetlerle mücadele noktasındaki hizmetleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Deprem gerçeği yakın zamanda yaşadığımız bu acı örneklerle hepimizin malumu bir konudur. Silivri Belediyesi olarak geride bıraktığımız 5 yılda gerek kentsel dönüşüm gerekse planlar konusunda çok kapsamlı çalışmalar yaptık. Şehrimizde mikro bölgeleme çalışmalarını yapma yetkisi, görev ve sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) olmasına rağmen şehrimizdeki tüm mikro bölgeleme çalışmalarını yaptık. Zemin etütleri çalışmalarımızı bitirerek Kentsel Dönüşüm Stratejik Belgemizi hazırlayıp İBB’ye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına onaylattık. 2021 yılında deprem belki de bu kadar net konuşulmazken çalışmalarımıza başlayıp Afet Koordinasyon Merkezimizi Kurarak bir ön aldık. Yine şehrimizdeki 411 riskli yapının yıkımını gerçekleştirdik. Türkiye'de profesyonel arama-kurtarma ekibi yetiştirip AFAD'a akredite olan ve arama-kurtarma eğitimleri verebilecek aplikasyonu alan ilk belediye olduk. 2021 yılında tüm belediyeler içerisinde 175.000 kişiye afet eğitimi vererek en fazla afet eğitimi veren belediye olduk. 1.350 vatandaşımızı Temel AFAD Gönüllüsü, 310 vatandaşımıza Destek AFAD Gönüllüsü, 35 Mahalle Muhtarımızı Destek AFAD Gönüllüsü ve 683 vatandaşımızı da Hazır Afet Timleri olarak kazandırdık. Herhangi bir afet anında iletişimin hiç kopmayacağı ve kesintisiz süreceği bir yatırım kapsamında Turkcell ile protokol imzaladık. Kentsel dönüşümü sürdürebilmek adına bir şirket kurduk. Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SİYTAŞ) adını verdiğimiz şirketimiz ve Saral İnşaat iş birliğiyle 122 tane konutun dönüşümünü tamamladık. AFAD ile lojistik merkezimizi yaptık. Yine Afet Yönetimi Danışma Kurulunu oluşturuyoruz. Silivri Belediyesinin imkânlarıyla hazırlanan ve arama-kurtarma işlemlerinde kullanılacak olan 10 adet konteyner yarın yerine yerleştirilecek. Yarın 14.00’te yapacağımız bir törenle dağıtımını gerçekleştireceğiz. Hem deprem bölgesinde hem de Silivri'de yapmış olduğumuz çalışmaları anlatan bir belgesel çektik. Bunu da yarın saat 18.00’de Önder Yılmaz Sahnesinde sizlerin izlenimlerine sunacağız. Hem meclis üyelerimizi hem de Silivri'deki tüm hemşerilerimizi Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleşecek olan bu gösteriyi izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK”

Meclis toplantısının 11. gündem maddesinde “Güneş Enerjisi Sistemleri Yapımı kapsamında İlçemiz Selimpaşa Mahallesi GES Projesi Kredi Finansmanı ile ilgili protokol yapılması ve protokol/sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi” yer aldı. Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Selimpaşa Kapalı Pazar Yerinin ve Gümüşyaka Kapalı Kapar Yerinin üzerine yenilenebilir enerji olan Güneş Enerji Santralinin (GES) yapılması konusunda uzun bir süredir çalışıyoruz. Silivri Belediyesinin toplamda 1,15 megawattlık bir lisansı, yani izni var. Kamu kurumları, tükettiği enerjinin yüzde 80’ini kendi yatırımlarıyla kendileri üretebiliyorlar. Onun üzerinde yatırımcı gibi, yani bir sermayedar gibi daha fazla bir yatırımla yapıp satma hakkımız yok. Niye 1,15 megawatt diye düşünenlere, belediyemizin yapmış olduğu çekim miktarı oranlandığında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen müsaade bu kadardır. Ama Silivri büyüyor ve yeni enerji tüketecek binalarımızla birlikte bu oran artacaktır diye düşünüyorum. Selimpaşa Kapalı Pazar Yerinin üstüne 700 kilowattlık yani 0,7 megawattlık bir GES kurulacak. Gümüşyaka Kapalı Pazar Yerinin üstüne de 450 kilowattlık yani 0,45 megawattlık bir GES kurulacak. Alınan kredi Dünya Bankası kredisidir. Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir iklim değişikliğiyle alakalı son derece uygun ve ödeme şartları da belediyemiz için makul bir kredidir. Toplamda euro bazında yıllık 5,38 oranında bir borçlanmaya gidiyoruz. Yanılmıyorsam 25 yıl vade yani 1.500 ay vadeyle ödeyeceğiz. Kabaca aylık 500 €’larla 25 yılda ödeyeceğimiz ama 3,5 yıl sonra da tüm enerjimizi, belediyemizin elektrik faturasını bedavaya getireceğimiz ve elektrik faturası ödemeyeceğimiz çok kıymetli bir yatırım olacak. Bu yatırım diğer belediyelere ve kamu kurumlarına örnek olması gereken bir yatırımdır. Dünya Bankası tarafında imzalar ve projelerden kaynaklı bir sıkıntı olmazsa 4 ile 6 ay sonra Silivri Belediyesi kendi elektriğini üreten ve kendi elektriğine para ödemeyen bir belediye haline gelecek” ifadelerini kullandı.