Silivri belediyesinin 2024 yılı mali bütçesi İBB meclisinde kabul edildi

Silivri Belediyesinin 2024 yılı mali bütçesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantısının 5. oturumunda okunan kararname sonrası oy birliği ile kabul edildi. Okunan kararnamede; “Silivri Belediyesi 2024 yılı gider tahmini 2 milyar 998 milyon TL, gelir bütçesi genel toplamı 2 milyar 998 milyon TL’dir. Bu kararnamenin hükümlerini üst yönetici yürütür” ifadeleri yer aldı.

BAŞKAN YILMAZ: “BÜTÇEMİZ SİLİVRİ’MİZE HAYIRLI OLSUN”

2024 yılı mali bütçesinin İBB Meclisinde oy birliğiyle kabul edilmesini değerlendiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz; “Silivri’mizin güzel insanlarına hizmet etmekte kullanacağımız bütçemizin hazırlanması ve onaylanmasında emeği geçen başta mesai arkadaşlarım olmak üzere ilçe meclisinde oy birliğiyle geçiren meclis üyesi arkadaşlarıma ve İBB çatısı altında bütçemizi onaylayan değerli meclis üyesi arkadaşlarıma Silivrili hemşehrilerim adına şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bütçemizin bol, bereketli ve hayırlı hizmetlerde kullanılmasını ve hem Silivri’mize hem de İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.