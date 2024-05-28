Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği'nden Birlik ve Beraberlik Gecesi Daveti

Birlik ve Beraberlik Gecesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi No:62 adresinde bulunan Ömür Düğün Salonu'nun teras katında saat 19:00'da başlayacak. Etkinlik, katılımcılara ücretsiz olarak sunulacak.

Ercan Çalışkan, etkinliğin amacının dernek üyeleri ve tüm katılımcılar arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu vurguladı. Çalışkan, "Bu tür etkinlikler, hem kültürel değerlerimizi yaşatmak hem de toplumumuzun farklı kesimlerini bir araya getirmek açısından büyük önem taşıyor," dedi.

Etkinlik Detayları:

- **Tarih:** 31 Mayıs 2024, Cuma

- **Saat:** 19:00

- **Yer:** Ömür Düğün Salonu Teras Kat

- **Adres:** Piri Mehmet Paşa Mah. İnönü Cd. No:62 Silivri/İstanbul

- **Katılım:** Ücretsiz

Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getirmeyi ve ortak değerler etrafında kenetlenmeyi hedefleyen bu tür etkinliklerin devam edeceğini duyurdu. Dernek, tüm üyelerini ve Silivri halkını bu anlamlı geceye davet ederek, geniş bir katılım beklediklerini ifade etti.