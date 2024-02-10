Silivri Çağdaşkent'te Bora Balcıoğlu'ndan Samimi Buluşma

Balcıoğlu, Çağdaşkent Site sakinleriyle gerçekleştirdiği buluşmada, Silivri'nin geleceğine dair umut verici bir tablo çizdi. Etkinlik, Balcıoğlu "Geleceğin Silivri'si" için özelikle kadınlar ve gençlerle el ele yürüyeceğini ifade etti.

Balcıoğlu, Silivri'yi kapsayıcı, yeşil ve sürdürülebilir bir kent yapma vizyonunu paylaştı. Özellikle, Çağdaşkent ve çevresinde yaşayan Silivrililerin yaşam kalitesini artıracak projeleri hakkında bilgi verdi. Bu projeler arasında, yeşil alanların çoğaltılması, sosyal ve kültürel aktiviteler için alanlar oluşturulması yer aldı.

Yerel Sorunlara Dikkat

Balcıoğlu, Çağdaşkent Site sakinlerinin yaşadığı yerel sorunları dinleyerek, bu sorunlara yönelik çözümler sunma sözü verdi. Altyapıdan güvenliğe, ulaşımdan yeşil alanların bakımına kadar birçok konuda iyileştirmeler yapacaklarını ifade etti.

Etkinlik, Bora Balcıoğlu'nun Çağdaşkent Site sakinleriyle kurduğu samimi diyalog ile son buldu. Katılımcılar, Balcıoğlu'nun vizyonunu ve Silivri için hazırladığı projeleri ilgiyle dinledi. Balcıoğlu'nun "Geleceğin Silivri'si" vizyonu, yerel halk arasında umut ve pozitif bir beklenti yarattı.